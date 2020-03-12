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Gediz Anadolu Lisesinden muhteşem program

MANİSA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99.

Gediz Anadolu Lisesinden muhteşem program

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma törenine Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan muhteşem bir programla gerçekleştirildi. Öğrencilerin performansları salonu dolduran seyircilerden tam not aldı.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı.
Törene Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı V. Abdullah Köşşekoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, yetkililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan, ‘Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız’ konulu drama, şiir ve oratoryo gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Gediz Anadolu Lisesinden muhteşem program

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