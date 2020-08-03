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Gediz Anadolu Lisesinden YKS’de büyük başarı

MANİSA HABERLERİ  | 03.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

Manisa’nın en başarılı okulları arasında yer alan ve her yıl en iyi üniversitelere öğrenci yerleştirerek başarı gösteren Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi bu yılda YKS 2020 sonuçlarına göre büyük başarı elde etti.Sosyal ve kültürel alanda başarılı olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi akademik anlamda da başarısını taçlandırıyor.

Manisa’nın en başarılı okulları arasında yer alan ve her yıl en iyi üniversitelere öğrenci yerleştirerek başarı gösteren Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi bu yılda YKS 2020 sonuçlarına göre büyük başarı elde etti.
Sosyal ve kültürel alanda başarılı olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi akademik anlamda da başarısını taçlandırıyor. Yıllarca başarılı bir şekilde ilerlediklerini, öğrencilere en iyi yönetici kadrosuyla eğitim verdiklerini belirten Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, “Manisa Gediz Anadolu Lisesi olarak bir gurur daha yaşıyoruz. Bu gurur yıllardır süren bir gurur, bir onur bizim için. Yıllardır başarıyla ilerleyen bir okulun idarecileri ve öğretmenleri olarak bu gururu paylaşıyoruz. Geçen sene yapılan başarıların bir tekrarı bu sene de gerçekleşti. Yine YKS sonucunda okulumuz büyük bir başarıya imza attı. Bu başarıda, ben öncelikle öğrencilerime, velilerime, öğretmenlerime, hizmetlilerime burada çalışan tüm personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bir gerçek. Çünkü bu bir ekip işi. Öğrenciler evet yetenekli ama buradaki öğretmenler ve idarecilerde bunu pekiştiren unsurlar.” dedi.

"Okulumuzdaki öğrenciler Türkiye ilkleri arasında"
Öğrencilerinin büyük başarılarla mezun olduklarına dikkat çeken Tonoz, “Buradaki başarıyı konuşacak olursak, biz bu yıl 3 şube mezun ettik. Bu öğrencilerin yüzde 50’sinden fazla dönüş aldık. Şuan için beklediğimiz başarıyı elde etmiş durumdayız. Türkiye 335’incisi, 439’uncusu okulumuzdan. Yani aralıklı olarak, bin ve iki bin 500 arasında 2 öğrenci, 5 bin ile 10 bin arasında 2 öğrenci, 10 bin ile 20 bin arasında 7 öğrenci, 20 bin ile 30 bin arasında 9 öğrenci ve 30 bin ve 40 bin arasında 4 öğrenci bulunuyor. 40 bin ile 50 bin arasında 2 öğrenci olduğunu söyleyebiliriz ve bunlar daha bize haber verenler daha beklediğimiz öğrencilerimiz var. Bu ne demektir 20 bine kadar öğrencilerimiz istediği fakültelere gidebilir. Bunlar tıp ve hukukla gidilebilecek en güzel yerlere gidebilir. Bundan sonrakilerde istediği yerlerde mühendislik fakültelerine gidebilir. Biz bütün öğrencilerimizden son derece memnunuz. Biz gelen öğrencilerin buradan mezun olduktan sonraki yüzdelik dilimleri arasında fark var. Öğrencilerimiz büyük başarılar elde ederek mezun oluyor.” diye konuştu.
Okulun çok güçlü kadrosu olduğunu ve bu anlamda başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Tonoz, “Sadece dersler anlamında değil sosyal- kültürel anlamda da başarılar elde ettik. TÜBİTAK 4006 projemiz devam etmekte. Yine aynı şekilde Erasmus eğitim programları üzerinde de çalışmalarımızın olduğunu söyleyebilirim." dedi.

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