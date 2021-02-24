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Gediz Belediyesi’nden “Askıda Bayat Ekmek Projesi”

24.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Belediye tarafından ekmek israfını önlemek amacıyla, ‘Ekmek nimettir, yeri çöp değildir’ kampanyası başlatıldı.Bu Kampanya kapsamında toplanan ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla ilçenin belirli noktalarına bayat ekmek askısı yerleştirdi.Projeyle birlikte ekmek israfıyla ilgili farkındalık oluşturulmasının planlandığını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “ Proje kapsamında Gediz İlçe genelinde çöpe atılan ekmek miktarının en aza indirilmesinin hedefliyoruz.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Belediye tarafından ekmek israfını önlemek amacıyla, ‘Ekmek nimettir, yeri çöp değildir’ kampanyası başlatıldı.
Bu Kampanya kapsamında toplanan ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla ilçenin belirli noktalarına bayat ekmek askısı yerleştirdi.
Projeyle birlikte ekmek israfıyla ilgili farkındalık oluşturulmasının planlandığını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “ Proje kapsamında Gediz İlçe genelinde çöpe atılan ekmek miktarının en aza indirilmesinin hedefliyoruz. Bayat ekmek askılarından toplanan ekmekleri, sokak hayvanlarının beslenmesi başta olmak üzere en güzel şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. İnşallah bu konu her geçen gün daha yaygın hale gelecek. Önümüzdeki süreçte Gediz’in tamamında ekmekleri çöpe atılmaktan kurtarmış olacağız. Amacımız tamamen israfın önüne geçmek ve dinimizin de uygun görmediği, tasvip etmediği şekilde ekmeklerin çöpe atılmasını israf edilmesini önlemektir. Vatandaşlarımızdan ricamız bayat ekmeklerini çöp konteynerleri yerine bu askılara asarak projemize katkı sağlamalarıdır” açıklamasında bulundu

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