YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Gediz Belediyesi’nden ücretsiz süt dağıtımı

Gediz Belediyesi’nden ücretsiz süt dağıtımı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, 1-3 yaş arası çocuklar için ücretsiz süt dağıtımı başladı.Çocuklar için gerekli olan devam sütü dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için gerekli olan süt ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık.

Gediz Belediyesi’nden ücretsiz süt dağıtımı

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, 1-3 yaş arası çocuklar için ücretsiz süt dağıtımı başladı.
Çocuklar için gerekli olan devam sütü dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için gerekli olan süt ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Belediyemiz ve Nutricia katkılarıyla 1-3 yaş arası çocuklarımız için ücretsiz Milupa Devam Sütü dağıtımı Belediyemiz hizmet binası önünde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurulları çerçevesinde dağıtımı gerçekleştirilmektedir,1-3 yaş gurubunda çocukları olan ailelerimizi devam eden etkinliğimize bekliyoruz" dedi.
Memnuniyetlerini dile getiren aileler Başkan Akçadurak’a teşekkür ederken, "Devam sütünün, çocuklarımızın gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için çok önemli" diye konuştular.

Gediz Belediyesi’nden ücretsiz süt dağıtımı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı 'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Kütahya Günes Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.