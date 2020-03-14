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Gediz MYO’dan ambalaj fabrikasına teknik gezi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerine Acil Durum Risk Analizi dersi kapsamında Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine teknik gezi düzenledi.Teknik geziye Öğr.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerine Acil Durum Risk Analizi dersi kapsamında Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine teknik gezi düzenledi.
Teknik geziye Öğr. Gör. Gencer Sarıoğlu ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2. Sınıf öğrencileri katıldı.
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Resul Akdeniz ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hande Özsoy rehberliğindeki gezide işletmede uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları hakkında genel bilgilendirme yapılarak öğrencilere fabrikada saha gezme ve yapılan uygulamalar yerinde görüldükten sonra iş güvenliği ve ilgili mevzuat, yönetmelik, risklerin belirlenmesi ve önlenmesi, proaktif yaklaşım, güvenlik kültürü hakkında bilgi verildi. Uygulama kapsamında hem bölüm öğrencilerinin teoride öğrendiklerini sahada pratiğe dökerek mesleki deneyim kazanımlarını sağlamak ve tam donanımlı bir iş güvenliği uzmanı olmalarına katkıda bulunmak amaçlandı.
Teknik gezi sonrası Uzman Resul Akdeniz öğrencilerin iş süreçleri hakkındaki sorularını cevaplandırdı.

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