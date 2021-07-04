Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde nehirde bir gence ait ceset bulundu.
Çakırca Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde tarihi Hoca Seyfettin Köprüsü civarında bir kişinin suyun üzerinde hareketsiz durduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler tarafından sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
Olay yeri inceleme ekibinin çevrede yaptığı araştırmada, bu kişinin giysileri ve kimliğine ulaşıldı.
Seyhan Argaç'a (26) ait olduğu tespit edilen ve iki gündür suda olduğu anlaşılan ceset, Kula Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz