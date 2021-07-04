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Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu

04.07.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde nehirde bir gence ait ceset bulundu.

Çakırca Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde tarihi Hoca Seyfettin Köprüsü civarında bir kişinin suyun üzerinde hareketsiz durduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler tarafından sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibinin çevrede yaptığı araştırmada, bu kişinin giysileri ve kimliğine ulaşıldı.

Seyhan Argaç'a (26) ait olduğu tespit edilen ve iki gündür suda olduğu anlaşılan ceset, Kula Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

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