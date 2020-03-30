YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Gediz Pazarı’nın günleri değişti

Gediz Pazarı’nın günleri değişti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri kurulan Gediz Pazarı’nın, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri kurulmasına karar verildi.Tüm dünyada ve ülkemizde Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Cumartesi günleri kurulan ve oldukça yoğun olan Pazar yeri için vatandaşların sağlığı ve güvenliği adına hafta içi pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü kurulmasına karar verildi.Vatandaşların sağlığı adına hafta içi kurulacak olan pazar yerinde alınan kararlar şu şekilde; tezgahsız ve açıkta satış yapılmayacak, çevre il ve ilçelerden gelen üretici ve manav esnafı Pazar yerine alınmayacak.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri kurulan Gediz Pazarı’nın, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri kurulmasına karar verildi.
Tüm dünyada ve ülkemizde Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Cumartesi günleri kurulan ve oldukça yoğun olan Pazar yeri için vatandaşların sağlığı ve güvenliği adına hafta içi pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü kurulmasına karar verildi.
Vatandaşların sağlığı adına hafta içi kurulacak olan pazar yerinde alınan kararlar şu şekilde; tezgahsız ve açıkta satış yapılmayacak, çevre il ve ilçelerden gelen üretici ve manav esnafı Pazar yerine alınmayacak. Pazar yerinde giyim, oyuncak ve süs eşyası satılmayacak, Pazar yerinde yoğunluğu azaltmak için belirlenen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenecek, ürünlere temas edilmeden hijyen kurallarına dikkat edilerek satışı yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Kütahya Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
13:10
İkindi
16:42
Akşam
19:29
Yatsı
20:48

Kütahya Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Nergis Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.