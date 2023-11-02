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Gediz’de 62 öğrencinin katıldığı satranç turnuvası yapıldı

02.11.2023 11:31 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Gediz ilçesinde Cumhuriyetin 100.Yılı kutlama ekinlikleri çerçevesinde Şehit Hüseyin Gürlekli Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

Gediz’de 62 öğrencinin katıldığı satranç turnuvası yapıldı

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İlçe Başkanı Abdülmecit Şahap koordinatörlüğünde yapılan turnuva Satranç Federasyonu İlçe Başkanının temsili e4 hamlesi ile başladı.

62 öğrencinin katıldığı ve çok sayıda idareci, öğretmen ve velinin izlediği turnuvada satranç sporcularının heyecanları gözlerinden okundu.

Satranç Turnuvasında dereceye giren öğrenciler şu şekilde oluştu;
İlkokullar Kategorisinde Kurutuluş İlkokulu Öğrencileri İsmail Can Altınkaya birinci, İbrahim Kerim Subaşı ikinci, Yusuf Sait Benli üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Mehmetçik Ortaokulundan Eymen Efe Karaaslan birinci, Gökler Ortaokulundan İbrahim Karataş ikinci, Atatürk Ortaokulundan Eymen Şahap üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise, Gediz Fen Lisesi Öğrencisi Bünyamin Benli birinci, Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi öğrencisi İsmail Ozan Demirkesen ikinci, Fen Lisesi öğrencisi Safa Can Gündoğdu üçüncü oldu.

Turnuva sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Türkiye Satranç Federasyonu Gediz İlçe Başkanı Abdülmecit Şahap’a, turnuvaya katılan tüm sporculara, katkı sunan ve destek veren idareci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Dereceye giren sporcuları madalyaları Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından verildi.

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