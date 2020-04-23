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Gediz’de canlı yayınla spor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde “Evde Kal, Sporla Kal” projesi yurt genelinde büyük ilgi görüyor.Canlı yayınlarla her gün sosyal medyadan vatandaşlara egzersiz yaptıran Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin: “İlk olarak 65 yaş üstü karantina uygulamasında bu projeyi başlattık.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde “Evde Kal, Sporla Kal” projesi yurt genelinde büyük ilgi görüyor.
Canlı yayınlarla her gün sosyal medyadan vatandaşlara egzersiz yaptıran Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin: “İlk olarak 65 yaş üstü karantina uygulamasında bu projeyi başlattık. Daha sonra gençlerimizden de talep geldi. Gediz dışında birçok şehrimizden canlı yayınlarımızı takip eden insanlar var” dedi.
Korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında Gediz’de evde kalanlara yönelik “Evde Kal, Sporla Kal” projesi başlatıldı. Bu kapsamda her gün 13.300’da Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin’in Sosyal Medya hesapları üzerinden canlı yayınla takipçilerine spor yaptırıyor.
Vatandaşların evde kaldığı dönemde sağlıklı ve formda kalmaları için çeşitli egzersizlerin yanı sıra sporculara da branşlarıyla ilgili eğitimlerin verildiği canlı yayınlara İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan antrenörler de katılım sağlıyor.
Gösterilen yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara ve sporseverlere teşekkür eden Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, “Karantina döneminde insanlar sürekli tv başında veya cep telefonları ile vakit geçiriyor. Bu durum özellikle yaşlı vatandaşlarımızda çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Hareketsiz yaşamın getirdiği sıkıntıların giderilmesi açısından 65 yaş grubu vatandaşlarımız canlı yayınlarımıza çok ilgi gösterdiler. Bunun yanında kayıtlı sporcularımız için de sosyal medyada, uzman antrenörlerimiz gençlerimize branşlarında eğitim veriyorlar” dedi.

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