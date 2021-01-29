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“Gediz’de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası

29.01.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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“Gediz’de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası

Kütahya’nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.Korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilip çevrimiçi eğitime geçilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı tablet bilgisayar dağıtım kampanyasına, Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının hayırsever işadamları da 55 tablet ile katıldı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Gediz Ticaret ve Sanayi Odasına gönderilen 55 tablet bilgisayar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.Gediz Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk, Meclis Başkanı Cafer Güneş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Güneş, Yılmaz Özen ve Ticaret Odası Sekreteri Cavit Cengiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü şube yetkililerinin de yer aldığı teslim töreniyle ilgili olarak Başkan Vedat Öztürk "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve bizlerin en çok önem verdiği konuların başında eğitim geliyor.

Kütahya’nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.
Korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilip çevrimiçi eğitime geçilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı tablet bilgisayar dağıtım kampanyasına, Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının hayırsever işadamları da 55 tablet ile katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Gediz Ticaret ve Sanayi Odasına gönderilen 55 tablet bilgisayar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
Gediz Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk, Meclis Başkanı Cafer Güneş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Güneş, Yılmaz Özen ve Ticaret Odası Sekreteri Cavit Cengiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü şube yetkililerinin de yer aldığı teslim töreniyle ilgili olarak Başkan Vedat Öztürk "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve bizlerin en çok önem verdiği konuların başında eğitim geliyor. Her eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerimize kırtasiye malzemesi yardımı yapıyorduk. Ancak pandemi bu sene pek çok şeyi değiştirdi. Çocuklarımız uzun bir süredir uzaktan eğitim almak durumundalar. Hazırlıksız yakalanılan bu süreç nedeniyle bazı öğrencilerimizin gerekli eğitime ulaşamadıklarına şahit olduk. Bizler de imkanlarımız dahilinde, TOBB’un da desteğiyle bütçesi TOBB ve Odamız tarafından karşılanan 55 adet Bilgisayar tablet temin ettik. Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması amacıyla teslim ettik. 15 adet daha tablet bilgisayarımız gelecek. Uzaktan Eğitim Programı ile ilçemizdeki hiçbir çocuğun eğitimden mahrum kalmaması için Gediz Ticaret Odası olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğu destekten dolayı TOBB Başkanınız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve tüm üyelerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
55 adet Tableti teslim alan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Covid-19 salgınına bağlı olarak, uzaktan erişim yoluyla eğitime devam ettiğimiz bu sürecin başından beri, öncelikle Bakanlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve Hayırseverlerimiz tarafından, tablet ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini bir kez daha göstermiş olduk. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilenlerle birlikte, Gediz’de Eğitime Engel Kalmasın” kampanyası kapsamında; İlçe Kaymakamlığımız öncülüğünde, Gediz Belediyesi, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Gediz OSB Yönetimi, Gediz Köy Muhtarları Derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla ilçemizde 700 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırıldı. Öğrencilerimiz adına büyük heyecan duyuyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Gediz Ticaret Odasına öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.
Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından teslim edilen tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek.

“Gediz’de Eğitime Engel Kalmasın

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