Gediz’de göletlerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Gediz’de bulunan Gediz Gölet’i, Üzümlü Gölet’i, Gümele Gölet’i ve Yağmurlar Gölet’inde son yağışların ardından biriken su oranı yüzde 85-100 sevilerine yükselmesi üretici ve çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Devlet Su İşleri 3.Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Gediz Muhipler Gölet’inde mevcut doluluk oranı yüzde yüz, Gürkuyu-Üzümlü Gölet’inde yüzde 85, Gümele ve Yağmurlar Gölet’inde ise yüzde yüz doluluk olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz yıllara göre doluluk oranlarının daha iyi olduğu bildirilirken, Devlet Su İşleri tarafından baraj ve göletler ile ilgili her türlü rutin bakım ve onarım çalışmaları “İşletme ve Bakım Talimatı” doğrultusunda her yıl ve sulama sezonu içerisinde yapılmakta baraj ve göletlerdeki kapak yapılarının boyanması, çalışır halde olması için gerekli muayenelerinin yapımı gerçekleştiriliyor.

Devlet Su İşleri tarafından kurak geçen yıllarda baraj ve göletlere yeterli suyun gelmediği belirtilirken, bu konuda çiftçiler de uyarılıyor. Uyarı kapsamında, “Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte; bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular Valilikler, Kaymakamlıklar, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Belediye Başkanlıklarına, Ziraat Odalarına, Muhtarlıklara bildirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.





