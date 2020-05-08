Gediz’de ’İl dışı hastane randevuları’na kısıtlama getirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, ’İl dışı hastane randevuları’na kısıtlama getirildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Gediz’de pozitif vaka ve temaslılarının değerlendirilmesi, ayrıca seyahat izin belgesi için yapılan başvuralar da dikkate alındığında Uşak iline en yoğun geçişin Uşak hastanelerinden alınan randevulardan kaynaklandığının tespit edildiğini belirtti.

Kurul, Korona virüs Covid-19 bulaş riskini minimuma indirmek adına önceden planlanmış kontrol muayeneleri ve acil haller dışında, Mayıs ayı sonuna kadar, ’İl dışı hastanelerden alınacak MHRS Randevularının Gediz Devlet Hastanesi’nde yapılacak muayene ve değerlendirmeye göre izin seyahat belgesi düzenlenebilecek’ şeklinde karar aldı.

