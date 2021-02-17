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Gediz’de inşaat malzemesi çalan şahıs gözaltına alındı

17.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Gediz’de inşaat malzemesi çalan şahıs gözaltına alındı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde inşaat şantiyesinden inşaat malzemeleri çaldığı iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, minibüsüyle bir inşaat alanından malzeme çalacağı ihbarı alan polis ekipleri, şahsı yakalamak için harekete geçti.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde inşaat şantiyesinden inşaat malzemeleri çaldığı iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, minibüsüyle bir inşaat alanından malzeme çalacağı ihbarı alan polis ekipleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. İnşaat çevresini inceleyen ekipler, O.K. isimli şahsın hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıs yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. O.K.’nin aracında yapılan aramada çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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