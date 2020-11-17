YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Gediz’de Kendin Yap Atölyesi hizmete girdi

Gediz’de Kendin Yap Atölyesi hizmete girdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Zafer Kalkınma Ajansının "Yeni Nesil Eğitim Mali destek Programı" (YENEP) kapsamında desteklenen "Gediz Kendin Yap Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.Atölyenin açılışına AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve ilçe protokol üyeleri katıldı.Açılıştan sonra atölye bünyesinde oluşturulan "Temel Düzey Kodlama, İleri Düzey Kodlama, El Becerileri ve Turizm İstasyonunu gezen katılımcılar, yapılan çalışmaları doğrudan gözlemleme fırsatı buldular.Yetkililer, eğitici eğitimlerine katılan öğretmenler tarafından 48 öğrenciye doğrudan ve yaklaşık 6 bin öğrenciye dolaylı yönden eğitim verilmesiyle birlikte, yürütülecek olan “Kendin Yap Atölyesi” projesi sonunda, öğrenciler tarafından atölye temasına yönelik yenilikçi ve çözüm odaklı ürünler oluşturulması, Gediz ilçesinin turizm tanıtımını içeren bir mobil uygulama geliştirilmesi, kayak merkezinde kaybolmayı önleme amacıyla yer tespiti yapabilen ekipman tasarlanması, kayak merkezinin sürdürebilir enerji kaynağı güneş enerjisiyle aydınlatılabilmesine yönelik prototip hazırlanması yönünde çalışmalar yapılmasının planlandığını belirttiler.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Zafer Kalkınma Ajansının "Yeni Nesil Eğitim Mali destek Programı" (YENEP) kapsamında desteklenen "Gediz Kendin Yap Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Atölyenin açılışına AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve ilçe protokol üyeleri katıldı.
Açılıştan sonra atölye bünyesinde oluşturulan "Temel Düzey Kodlama, İleri Düzey Kodlama, El Becerileri ve Turizm İstasyonunu gezen katılımcılar, yapılan çalışmaları doğrudan gözlemleme fırsatı buldular.
Yetkililer, eğitici eğitimlerine katılan öğretmenler tarafından 48 öğrenciye doğrudan ve yaklaşık 6 bin öğrenciye dolaylı yönden eğitim verilmesiyle birlikte, yürütülecek olan “Kendin Yap Atölyesi” projesi sonunda, öğrenciler tarafından atölye temasına yönelik yenilikçi ve çözüm odaklı ürünler oluşturulması, Gediz ilçesinin turizm tanıtımını içeren bir mobil uygulama geliştirilmesi, kayak merkezinde kaybolmayı önleme amacıyla yer tespiti yapabilen ekipman tasarlanması, kayak merkezinin sürdürebilir enerji kaynağı güneş enerjisiyle aydınlatılabilmesine yönelik prototip hazırlanması yönünde çalışmalar yapılmasının planlandığını belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
12:50
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.