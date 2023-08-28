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Gediz’de motosiklet hırsızı yakalanarak cezaevine gönderildi

28.08.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Gediz ilçesinde evin önünden motosiklet çalarak Uşak ilinde satan şüpheli yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Gediz’de motosiklet hırsızı yakalanarak cezaevine gönderildi

Gediz’de 35 bin liraya aldığı motosikleti evinin önüne park ederek köyüne giden N.U., sabah ilçe merkezindeki evine geldiğinde motosikletinin olmadığını fark ederek polise başvurdu. Şikâyet üzerine Gediz Polisi çalışma başlattı. Bu çerçevede farklı kamera görüntülerini inceleyen ekipler motosikletin B.Ö. isimli şahıs tarafından çalındığını ve Uşak’ta sattığını tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyon ile B.Ö isimli şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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