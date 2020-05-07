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Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik uğraşları sonunda söndürüldü.
Gediz İlçesine bağlı Gümele Köyünde faaliyet gösteren yurtta akşam saatlerinde yurda ait aracın şase yapması sonucu çıkan yangında araç ve depo olarak kullanılan bina yandı.
Olay yerine gelen itfaiye ve köylülerin müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken araç ile birlikte depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Köyde bulunan vatandaşlar ise yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için seferber oldular.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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