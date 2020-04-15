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Gediz’de oto teyp hırsızları yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde park halindeki araçların kapılarını zorlayarak açıp teyp ve ses sistemlerini çaldığı iddia edilen 4 kişi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Gediz ilçe merkezinde park halinde bulunan araçların kapılarını zorlayarak açıp teyp ve ses sistemlerini çalan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde park halindeki araçların kapılarını zorlayarak açıp teyp ve ses sistemlerini çaldığı iddia edilen 4 kişi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gediz ilçe merkezinde park halinde bulunan araçların kapılarını zorlayarak açıp teyp ve ses sistemlerini çalan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde incelenen güvenlik kameralarından, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar tespit edildi. Düzenlenen operasyonla T.S., R.K. İ.E., Ö.A. isimli 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise çeşitli markalarda oto teybi, ve ses sistemi ele geçirildi. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, R.K., İ.E., Ö.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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