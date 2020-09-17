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Gediz’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz İlçesine bağlı Yenikent beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aytemür’ün idaresindeki 43 AAR 215 plakalı otomobil, Gediz Uşak yönünde seyir halindeyken, Yenikent Beldesi yakınlarındaki tarlasından gelmekte olan Şahin Yıldızhan idaresindeki motosikletin kavşak içerisinden çıkması üzerine motosiklete çarptı.

Gediz’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Gediz İlçesine bağlı Yenikent beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aytemür’ün idaresindeki 43 AAR 215 plakalı otomobil, Gediz Uşak yönünde seyir halindeyken, Yenikent Beldesi yakınlarındaki tarlasından gelmekte olan Şahin Yıldızhan idaresindeki motosikletin kavşak içerisinden çıkması üzerine motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şahin Yıldızhan ile motosikletin sepetinde bulunan Fatma Yıldızhan (65) yola savruldular.
Kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından kaza mahalline ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralılardan Fatma Yıldızhan hayatını kaybederken, Şahin Yıldızhan’ın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Gediz’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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