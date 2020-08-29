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Gediz’de trafik kazası; 1 ölü 6 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Kaza Gediz Uşak karayolu 1.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza Gediz Uşak karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S.Ü’ın idaresindeki 43 RS 688 plakalı otomobil, Gediz Uşak yönünde seyir halindeyken, yine aynı yönde ilerleyen H.A’ın idaresindeki 43 FA 669 plakalı traktörün römork kısmına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör römorkunda bulunan B.K., Ö.K. ve E.K. savrularak yola düştüler. Kazada ayrıca traktör sürücüsü H.A. ile otomobil sürücüsü B.S.Ü. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ü., ve Y.Ü. yaralandı.
Kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından kaza mahalline çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Gediz Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan B.K.(62) sevk edildiği Tavşanlı Devlet hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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