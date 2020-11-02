YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Gediz’de uyuşturucu operasyonu

Gediz’de uyuşturucu operasyonu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.11.2020 23:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu ve bir kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Erdoğmuş köyünde S.G.

Gediz’de uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu ve bir kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Erdoğmuş köyünde S.G. ve M.U. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin şüphelilerden S.G’nin evinde yaptığı aramada 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu, bir kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu içmede kullanılan bir adet aparat ele geçirildi. Şüpheli M.U. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.G. ise uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan savcılığa sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Salihli Kızılay, depremzedelerin yardımına koştu
Salihli Kızılay, depremzedelerin yardımına koştu
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor
Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
12:49
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kütahyalı vatandaşların yeni uğrak yeri Porsuk mesire alanı
Kütahyalı vatandaşların yeni uğrak yeri Porsuk mesire alanı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.