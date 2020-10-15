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Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda İlçem mahallelerinde bulunan yaşam alanlarında ve parklarda ilçenin yeşil dokusu korunarak bakım ve onarım çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.Her zaman temiz ve bakımlı bir çevre için çalıştıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçemizde bulunan park ve yeşil alanların temizliği konusunda titizlikle çalışmalara devam ediyoruz” dedi.Akçadurak; “Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun rağbet gösterdiği parklar, bahçeler ve mesire alanlarının temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz.

Kütahya’nın Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda İlçem mahallelerinde bulunan yaşam alanlarında ve parklarda ilçenin yeşil dokusu korunarak bakım ve onarım çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.
Her zaman temiz ve bakımlı bir çevre için çalıştıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçemizde bulunan park ve yeşil alanların temizliği konusunda titizlikle çalışmalara devam ediyoruz” dedi.
Akçadurak; “Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun rağbet gösterdiği parklar, bahçeler ve mesire alanlarının temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Çocukların boş vakitlerinde eğlendiği, ailelerin dinlendiği parklarda bulunan oyun gruplarını, fitness aletleri, bankları, kamelyalar gibi tüm gereçlerin bakım ve onarımlarını yapıyoruz. İlçemizin çehresinin değişmesi ve güzelleşmesi için yürütülen çalışmalara aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Sağlık Eczanesi
Simav
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