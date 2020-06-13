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Gediz’in Altınkent köyü karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.06.2020 19:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.İlçe Hıfzısıhha Kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Altınkent köyünde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildi.

Gediz’in Altınkent köyü karantinaya alındı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
İlçe Hıfzısıhha Kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Altınkent köyünde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilerle temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, aile hekimleri tarafından haftada 1 gün verilen mobil sağlık hizmetlerinin gerekli önlemler alınarak devam etmesine, Altınkent köyünde ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı.
Diğer yandan Gümele kavşağından köye giriş çıkışların kontrollü olacağı, diğer giriş çıkışların kullanılmaması için tedbirler alınacağı bildirildi.

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