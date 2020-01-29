GEKA, 125. yönetim kurulu toplantısı Denizli’de yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 125. Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli’de gerçekleşti.

Muğla Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Esengül Civelek’in başkanlığında ve Denizli Valisi Hasan Karahan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek yaptığı konuşmada, kurul üyeleri olarak öncelikle Ajansın geçmiş dönem çalışmalarını gözden geçireceklerini ve ardından önümüzdeki dönem yapılacak faaliyetleri istişare edeceklerini belirtti. Ajansın, geçtiğimiz yıl 3 ilde mesleki eğitim konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla yürüttüğü mesleki eğitim faaliyetlerine değinen Civelek, bu alanda yapılan etkinliklerin bölgede yoğun ilgi gördüğünü söyledi. GEKA’nın 2020 yılı Ajans Çalışma Programı’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandığının altını çizen Muğla Valisi, 2020 yılında Ajansın “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar”, “Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi” ve “İmalat Sanayii’nde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm” adlı sonuç odaklı programlarına yönelik 3 yıl boyunca sürecek çeşitli çalışmalar yürüteceğini ifade etti. Programların kapsamı ve amaçları hakkında da bilgi veren Esengül Civelek konuşmasına şu şekilde devam etti ““Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar” sonuç odaklı programımız, Güney Ege Bölgesinde ekoturizm potansiyelinin harekete geçirilerek, turizm faaliyetlerinin iç kesimlere yaygınlaştırılması amacıyla yürütülecek ve bu yönde faaliyetler düzenlenecektir. Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında ise; üretici örgütlerinin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Program ile kırsal alanda istihdam ve gelir düzeyinin arttırılması, yerelde sermayenin tabana yayılması beklenmektedir. İmalat Sanayii’nde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı kapsamında bölgede öne çıkan tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat, gıda ve içecek ürünleri imalatı vb. sektörlerde dijital dönüşümün sağlanarak gelir ve karlılık düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenecektir. Güney Ege’nin kalkınmasına yön verecek her üç programımızın bölgemiz için hayırlı olmasını temenni eder bu vesileyle bu titiz çalışmada emeği geçen ajans çalışanlarına da teşekkür ederim“ dedi.

Muğla Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Esengül Civelek, ajansın Fizibilite Desteği programında 2019 yılı için bölgeden toplam 18 proje başvurusu yapıldığını söyledi. Bugün gerçekleştirilen toplantıda, söz konusu projelerin Genel Sekreterlikçe Yönetim Kuruluna sunularak tüm projelerin değerlendirileceğini ve karara bağlanacağını ifade etti. Vali Civelek konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Bugünkü toplantımızda, tüm yıl başvuruya açık olacak olan 2020 yılı Teknik Destek ve Fizibilite Desteği programları hakkında Genel Sekreterliğimiz tarafından Yönetim Kurulumuza bilgi verilecektir. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almalarını sağlayan Teknik Destek Programı ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla yürütülen Fizibilite Desteği Programları kapsam, uygulama şekli, bütçe ve başvuru koşulları açısından değerlendirilerek onaylanacaktır. Her iki programımız önümüzdeki günlerde ajansımızca kamuoyuna ilan edilecektir. Siz saygıdeğer yönetim kurulu üyelerimize teşrifleriniz ve katkılarınız için teşekkür eder; toplantımızda alacağımız kararların hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.”

