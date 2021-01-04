GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) geçtiğimiz 2020 Eylül ayında ilan ettiği Alternatif Turizm ile Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi mali destek programlarına Güney Ege Bölgesi’nden 192 proje başvurusu yapıldı. Geçtiğimiz 2020 Mart ayından beri Türkiye’de ve dünyada yaşanan korona virüs pandemi sürecinde birçok sektörde yaşanan durgunluğa rağmen Aydın, Denizli ve Muğla’dan Alternatif Turizm ile Kooperatifçilik alanlarında Güney Ege Kalkınma Ajansı’na toplam 192 proje başvurusu yapıldı. Yaklaşık 3 aylık başvuru süreci boyunca mali destek programları konusunda çeşitli tanıtım çalışmalarıyla kamuoyunu bilgilendiren Ajans, dijital ortamda gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimleriyle de potansiyel başvuru sahiplerine ulaştı. Önceki yıllarda Aydın, Denizli ve Muğla’da il merkezi ve ilçelerinde bilgilendirme toplantılarını ve proje yazma eğitimlerini birebir gerçekleştiren Ajans bu yıl toplantı ve eğitimleri çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Düzenlenen söz konusu etkinliklerde yaklaşık 600 kişiye ulaşan GEKA, programlar hakkında potansiyel başvuru adaylarına programların içerikleri, başvuru koşulları ve süreçlerinin yanı sıra proje hazırlanması konusunda da detaylı bilgilendirme yaptı.

2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı 9 Eylül tarihinde ilan edilmişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA, 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı, “Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı”, “Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm” ile “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” ana başlıklarında oluşan ve toplam 35 milyon TL bütçesi olan 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı’nı 9 Eylül 2020 tarihinde ilan etmişti. Uygun projelere asgari 50 bin TL azami ise 1 milyon TL destek

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile odalar, borsalar ve buna benzer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olduğu “Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’nın toplam bütçesi 15 milyon TL olarak belirlendi. Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasının hedeflendiği program kapsamında uygun projelere asgari 50 bin TL azami ise 1 milyon TL destek sağlanacak. Aynı zamanda uygulanacak projelerle, alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, bu alanlarda alternatif turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi de amaçlanıyor.

KOBİ statüsündeki işletmeler asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL destek

KOBİ statüsündeki işletmelerin başvuru yapabileceği “Alternatif Turizm Mali Destek Programında" da bölgenin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirecek, Bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasını sağlayacak uygun projelere toplam bütçesi 10 milyon TL olarak belirlendi. Spor, macera ve doğa turizminin yanı sıra termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi bu programın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu programda söz konusu hedef ve önceliklere uygun projeler için asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak. Üretim odaklı kooperatif ve birliklerine asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL destek

Toplam 10 milyon TL bütçeli “Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programında" ise üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, işleme, paketleme ve depolama süreçlerinin iyileştirilmesi ile markalaşma ve pazarlama kapasitelerinin artırılması temel öncelikler arasında yer alıyor. Söz konusu program kapsamında da uygun projelere asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.