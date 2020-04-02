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GEKA, ‘Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı’nı ilan etti

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tasarlanan “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı”nı ilan etti.Aydın, Denizli ve Muğla illerinin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 6 milyon TL olarak belirlendi.

GEKA, ‘Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı’nı ilan etti

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tasarlanan “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı”nı ilan etti.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 6 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye, başvuru rehberi ve eklerinin tamamına www.geka.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Program kapsamında Covis-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu amaca ulaşmak için “Virüsün Yayılımının Önlenmesi ve Kontrol Altına Alınması”, “Halk Sağlığı için Acil Hazırlık ve Müdahale Çalışmaları” ile “Salgının Ülke ve Bölge Ekonomisine Negatif Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar Geliştirilmesi” adlı 3 öncelik belirlendi. COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programında “Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar” ve “Kar Amacı Güden İşletmeler” uygun başvuru sahibi olabilecek.

Potansiyel başvuru sahipleri; proje başvurularına Ajansın internet sitesinden erişilebilecek olup Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak başvuruyu doldurmaları gerekiyor. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacak.

Programın son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 olarak belirlenmiş olmakla birlikte program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılabilecek ve Ajansa ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınacak. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa tahsis edilen bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilecek. Ajans başvuru döneminde yeni başvuru almama yetkisine sahip olup bu durum Ajans internet sitesinde duyurulacak.
Covid-19 önlemleri çerçevesinde ve kişisel teması en aza indirmek amacıyla program ile ilgili bilgilendirmeler video konferans yöntemi, e-posta ve telefon ile yapılacak.

GEKA, ‘Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı’nı ilan etti

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Yatsı
20:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Altuğ Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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