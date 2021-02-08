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GEKA, DTO’nun Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi projesini kabul etti

08.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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GEKA, DTO’nun Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi projesini kabul etti

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Denizli Ticaret Odası (DTO)’nın Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi için yaptığı proje başvurusunu onayladı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Denizli Ticaret Odası (DTO)’nın Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi için yaptığı proje başvurusunu onayladı. DTO’nun yeni dönem girişimlerinden biri olan Denizli Ticaret Üniversitesi’nin kurulabilmesi için gerekli olan fizibilite projesi, böylelikle GEKA’dan destek almaya hak kazandı.

DTO’nun Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi için başvurusunun GEKA’nın 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamındaki değerlendirmesi tamamlandı. GEKA Yönetim Kurulu’nun 29 Ocak 2021 tarihli toplantısında görüşülen 27 Kasım ile 31 Aralık 2020 döneminin değerlendirme sonuçlarına göre, DTO’nun talebi kabul edildi. Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi Projesi desteklenmeye değer bulundu. Üniversitenin kurulmasının en büyük hayalleri olduğunu söyleyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “Alanında uzmanlaşmış mesleki eğitim verecek iyi bir branş üniversitesi, Denizli’mizin en önemli ihtiyaçlarındandır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, şehrimizdeki iş yerlerinde çalışırken mesleklerindeki yükseköğrenimlerini de yine Denizli’de yapabilmeli. O nedenle, branşlarında kariyer yapmış akademisyenlerin yer aldığı bir mesleki eğitim üniversitesinin kurulması, en büyük hayallerimizden biridir” dedi.

“Mesleki eğitim verecek iyi bir branş üniversitesi”
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, GEKA’nın 2020 yılı Fizibilite Desteği kapsamında yürütülecek projelerinin arasına aldığı Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi’nin şimdiden Denizli’ye, bölgeye ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Erdoğan, “Ana amacımız, insanımızın mesleğiyle ilgili eğitiminin de en iyisini kendi memleketinde alabilmesidir. Gençlerimiz, şehrimizdeki iş yerlerinde çalışırlarken, mesleklerindeki yükseköğrenimlerini de Denizli’mizde yapabilmeliler. Bunun için, branşlarında kariyer yapmış öğretim üyelerinin yer aldığı bir üniversitenin kurulması, en büyük hayallerimizden biridir. Bu hemen olabilecek bir şey değildi ancak, birilerinin bir yerden başlaması gerekiyordu. Fizibilitesinin yapılması için bir proje hazırlayıp çalışmayı başlatarak, bundan sonraki aşamaların önünü açmak istedik. Bu çalışmamızın sonrasında ortaya koyulacak raporda, belki bu işin fizibilitesinin mümkün olmadığı da ortaya çıkabilir; onu, bekleyip hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

GEKA, DTO’nun Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi projesini kabul etti

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