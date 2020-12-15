GEKA, özel sektöre yönelik "Yönetim Dayanışma Teknik Destek Programını" ilan etti

Aydın, Denizli ve Muğla’nın kalkınmasına yönelik faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, özel sektöre yönelik Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan etti.

Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2020-2023 yıllarında tüm çalışmalarına yön verecek “İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ile Dijital Dönüşüm” ve “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar” sonuç odaklı programları kapsamında yürütülecek Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşma ve teknik kapasitelerinin arttırılması amaçlanıyor. Firmaların program kapsamında çeşitli alanlarda alacakları danışmanlık hizmetleriyle kurumsallaşma ve teknik kapasitelerinin artırılması, dijital dönüşümün hızlandırılması, turizm hizmetleri ile üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilik, kalite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programına tekstil, makine, gıda ve içecek imalatı ile turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başvuru yapabilecekleri belirtildi. Toplam 1 milyon TL bütçeye sahip program kapsamında firmalara alacakları danışmanlık hizmeti için proje başına azami 60 bin TL destek sağlanabilecek.