GEKA’nın desteklediği Hekate kutsal alanında sütunlar ortaya çıkıyor

Türkiye’nin ilk Türk müzecilerinden ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu ile ünlü Osman Hamdi Bey tarafından 1891-1892 yıllarında ilk kazı çalışmalarının yapıldığı Lagina antik kentinde yeniden başlayan kazı çalışmaları Bakanlık ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğinde devam ediyor.

Yunan mitolojisine göre; ’baş tanrı Zeus’un gökyüzü, denizler ve yeraltından yetkilendirdiği tek tanrıça olan ’Hekate’ adına Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi’nde Lagina antik kentinde inşa edilen Hekate kutsal alanında kazı çalışmaları Bakanlık, Kaymakamlık ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) mali desteği ile devam ediyor.

Pagan inanışının kutsal merkezi olarak kabul edilen ve siyasi merkez olarak Stratonikeia antik kentine bağlı Lagina antik kentinde günümüzde halen Pagan inanışına sahip yerli ve yabancı turistler Eylül ayında antik kente gelerek geceleri dolunayın çıkması ile Hekate’nin doğum günü kutlamalarına katılıyor.

Sütunlar ayağa kaldırılıyor

Stratonikeia antik kentinin kazı başkanlığını da yürüten Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentteki sunakların ayağa kaldırılma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Söğüt, “Stratonikeia’da yürüttüğümüz kazı çalışmalarının yanında Lagina Hekate kutsal alanında da arkeolojik kazılar, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada antik dönemden günümüze farklı yapılar ve çalışmalar var. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) projesi kapsamında Yatağan Kaymakamlığı ile birlikte burada yürüttüğümüz projelerde Lagina’nın Kuzey Sunağındaki sunağın kaldırılması çalışmalarımız devam ediyor. Birinci basamağı tamamladık. İkinci ve üçüncü basamak sütunları proje kapsamında yerleştireceğiz. Burası da çok ziyaretçi alan yerlerimizden birisi” dedi.