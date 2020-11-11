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’Geleceğe Nefes’ için fidanlar toprakla buluşturuldu

AMASYA HABERLERİ  | 11.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ülke genelinde olduğu gibi "Geleceğe Nefes" kampanyası sebebiyle 11.11’de ağaç fidanları toprakla buluşturuldu.Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında, Gökçebağ köyünde belirlenen yerlere, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire amirleri ve vatandaşlar tarafından fidan dikilerek can suyu verildi.Merzifon Kaymakamı Demirkale, su sorununa çözüm getirmek adına tüm vatandaşları, imkanları dahilinde fidan dikmeye davet ederek fidan dikiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ülke genelinde olduğu gibi "Geleceğe Nefes" kampanyası sebebiyle 11.11’de ağaç fidanları toprakla buluşturuldu.
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında, Gökçebağ köyünde belirlenen yerlere, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire amirleri ve vatandaşlar tarafından fidan dikilerek can suyu verildi.
Merzifon Kaymakamı Demirkale, su sorununa çözüm getirmek adına tüm vatandaşları, imkanları dahilinde fidan dikmeye davet ederek fidan dikiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

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