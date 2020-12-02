“Geleceğe Nefes Ol Kampanyası”nda ilk fidan dikildi

Malatya İnönü Üniversitesi’nde “Geleceğe Nefes Ol-5 Bin Çam 5 Bin Çınar” fidan bağışı kampanyasında ilk fidanı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay dikti.

İnönü Üniversitesi’nde merkez kampüsü ağaçlandırma çalışmaları “Geleceğe Nefes Ol - 5 Bin Çam 5 Bin Çınar” fidan bağışı kampanyasıyla devam ediyor. Mart ayına kadar devam edecek kampanyanın ilk aşaması, üniversite kuşak yolunda düzenlenen fidan dikme etkinliğiyle başladı.

Üniversite kampüsü kuşak yolunda düzenlenen fidan dikme etkinliğine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, fidan kampanyası hakkında bilgi vererek, İnönü Üniversitesi kampüsüne dikilen ağaçların geleceğe nefes olacağını vurguladı. Kampanyaya destek olmak amacıyla ayrıca bireysel olarak alınacak fidanların üniversite tarafından tahsis edilen yerlere dikilebileceğini belirten Rektör Kızılay, “Bugün üniversitemiz master planında yer alan yolun iki tarafını 10 bin ağaç ile ağaçlandırma hedefiyle, kampüsümüzü ağaçlandırma çalışmalarına başlattık” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bugünden başlayarak en az 10 bin fidanın Mart ayına kadar üniversite kuşak yolunun her iki tarafına dikileceğinin altını çizdi. Kampanya kapsamında üniversitenin çeşitli alanlarına dikilen fidanların geleceğe nefes olacağına inandığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Mart ayına kadar Üniversitemiz Genel Sekreterliğiyle iletişime geçilerek İnönü Üniversitesi kampüsünü ağaçlandırma çalışmalarına destek olunabilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlik, akademik ve idari personellerin birimlerine tahsis edilen alanlara fidan dikmesinin ardından son buldu.

