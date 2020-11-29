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Geleceğin karikatüristleri Tepebaşı’nda yetişiyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için düzenlediği karikatür atölyesi eğitimlerini korona virüs tedbirleri kapsamında Zoom üzerinden online olarak gerçekleştiriyor.Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için düzenlediği karikatür atölyesi eğitimlerini korona virüs tedbirleri kapsamında Zoom üzerinden online olarak gerçekleştiriyor.
Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 7-12 yaş arası 8 öğrencinin katılımı ile devam eden 8. dönem 2. grup atölye çalışmalarında usta karikatürist Mehmet Tarık Erşan, katılımcı çocuklara karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini Zoom platformu üzerinden online olarak öğretiyor. Karikatürist Erşan, karikatür sanatını gelecek nesillerine aktarmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, en önemli destekçileri olan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.
Ücretsiz düzenlenen atölye çalışmalarından memnun olduklarını belirten öğrenciler de, ustaların eşliğinde karikatür sanatını öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, aralık ayında Erol Büyükmeriç’in gerçekleştireceği atölyelere kayıt olmak isteyen öğrenci ve velilerin Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak No: 5 adresindeki Atila Özer Karikatürlü Ev’e başvuruda bulunabileceklerini belirtti. Ayrıca yetkililer, 0 (222) 333 04 71 numaralı telefondan atölyeler hakkında da bilgi alınabileceğini bildirdi.

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