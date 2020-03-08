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Geleceğin liderleri Cumhuriyet’in kadın kahramanlarını unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 08.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında MER Koleji (Modern Eğitimin Rotası) kampüsünde düzenlenen oratoryo ile Cumhuriyet tarihinde ilkleri başaran kadın kahramanlar unutulmadı.MER Koleji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında MER Koleji (Modern Eğitimin Rotası) kampüsünde düzenlenen oratoryo ile Cumhuriyet tarihinde ilkleri başaran kadın kahramanlar unutulmadı.
MER Koleji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kolej öğrencileri, Cumhuriyet tarihinde ilkleri başarmış ve Türk tarihine büyük katkı sağlayan kadın kahramanları oratoryo ile anlattı. Oratoryoda öğrenci ve velileri duygu dolu anlar yaşarken, canlandırma yapan öğrencilerin performansı da büyük beğeni topladı. Oratoryo sonunda konuşan Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Cumhuriyet döneminde öne çıkmış ilkleri başarmış kadınların oratoryosunun sergilendiği programda tüm kampüs öğretmen, öğrenci, aile birlikleri başkanları ve öğrenci velileri birlikte olduk. Öğrencilerimizi sergiledikleri performanstan dolayı kutluyorum. Gerçekten bizlere en iyi şekilde kadın kahramanlarımızı anlattılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünyaya anlam katan kadınlarımızın günü kutlu olsun" dedi.
Program sonunda kampüs yönetiminin hazırladığı hediyeler, kadın öğretmen, çalışan ve velilere takdim edildi.

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