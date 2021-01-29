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  4. Geleceğin matematik dehaları için Çeşme’de kollar sıvandı

Geleceğin matematik dehaları için Çeşme’de kollar sıvandı

29.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4 üniversitenin matematik bölümünün desteğiyle "Matematik Atölyesi"ni Çeşme’de faaliyete geçirdi.Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Çeşme-İzleme-Geliştirme ve İnovasyon (ÇİZGİ) projesi kapsamında, Reisdere TOKİ’de bulunan 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda Matematik Atölyesi açıldı.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4 üniversitenin matematik bölümünün desteğiyle "Matematik Atölyesi"ni Çeşme’de faaliyete geçirdi.
Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Çeşme-İzleme-Geliştirme ve İnovasyon (ÇİZGİ) projesi kapsamında, Reisdere TOKİ’de bulunan 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda Matematik Atölyesi açıldı. Matematik Atölyesine, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi’nin matematik bölümlerinin destek vereceği açıklandı. Projenin oluşum sürecinde danışmanlık ve her türlü yayının tedariği konusunda Prof. Dr. Rıfat Yıldız’a, eğitmen eğitimi konusunda da Doç. Dr. Emre Evçimen’e teşekkür eden Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Matematik Atölyesi’nin açıldığını, "Bir hayalim daha gerçek oldu" diye duyurdu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadarki çalışmalarımız arasında en iddialı olan buydu diyebilirim" diye belirterek, Matematik Atölyesi’nin öğretici eğitimlerinin tamamlandığını ve 3 yıllık programın hazır olduğunu yazdı.
Okul Müdürü ve proje koordinatörü Serdar Alaca da ise "Daha önce Bayburt ve Nevşehir’de yapılan pilot çalışmalarda yüzde 98’lik oranda bir başarı sağlandı. Buradaki uygulamamız biraz daha geliştirilmiş hali ile 3 yıl sürecek. İçeriğinde; matematik, zeka oyunları, STEM, edebiyat, drama ve müzik branşlarını içeren müfredatta, sistematik ve disiplinler arası bir öğretim metodu uygulanacak. Öğrenci seçiminde analitik düşünme yeteneği akranlarına oranla daha ileri seviye öğrencilerin esas alındığı programda; 3 yıl boyunca Matematik Olimpiyatları seviyesinde problem çözme, sonuca ulaşma ve oyun temelli eğitim metotları uygulanacak" dedi.

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