YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Geleceğin milli kürekçileri Küçükçekmece’de yetişiyor

Geleceğin milli kürekçileri Küçükçekmece’de yetişiyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek kursları başladı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek kursları başladı. Su sporları yapmak isteyen Küçükçekmeceli gençler kürek kurslarına büyük ilgi gösterdi.
Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmeceli gençleri kürek sporuyla tanıştırmak ve geleceğin milli kürek şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek derslerine gençler büyük ilgi gösterdi. Eylül sonunda kayıtları başlayan derslere şimdiye kadar 60 öğrenci başvurdu.
30 kişilik sınıflarda, haftada 4 saat, 1 ay boyunca süren derslerde çocuklara önce kürek eğitiminde suda karşılaşacakları tüm durumlar hakkında pratik bir eğitim veriliyor; sonra suya indiriliyorlar ve antrenmanlar suda devam ediyor. Tüm bu eğitimlerde çocuklara, kürek eğitmenleri ile Galatasaray Kürek Şubesi Menajeri Kamil Selçuk eşlik ediyor. Bir yıl boyunca sürecek derslerin sonunda başarı gösteren çocuklar Galatasaray Kürek Takımı’nda lisanslı kürek sporcusu olma fırsatını yakalayacak.
Küçükçekmece Gölü kenarında bulunan Galatasaray Spor Kulübü’nde uzman eğitmenler tarafından verilen kürek derslerine katılmak için, 2005-2006 ve 2007 doğumlu olmak Küçükçekmece’de ikamet etmek ve kayıt formunu doldurmak gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:55
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Nişantaşı’nda 2018 Coşkuyla Karşılandı
Nişantaşı’nda 2018 Coşkuyla Karşılandı
Nişantaşı Saldırganlarının Kimlikleri Belirlendi
Nişantaşı Saldırganlarının Kimlikleri Belirlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.