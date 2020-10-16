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Geleceğin milli kürekçileri Küçükçekmece’de yetişiyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek kursları başladı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek kursları başladı. Su sporları yapmak isteyen Küçükçekmeceli gençler kürek kurslarına büyük ilgi gösterdi.
Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmeceli gençleri kürek sporuyla tanıştırmak ve geleceğin milli kürek şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek derslerine gençler büyük ilgi gösterdi. Eylül sonunda kayıtları başlayan derslere şimdiye kadar 60 öğrenci başvurdu.
30 kişilik sınıflarda, haftada 4 saat, 1 ay boyunca süren derslerde çocuklara önce kürek eğitiminde suda karşılaşacakları tüm durumlar hakkında pratik bir eğitim veriliyor; sonra suya indiriliyorlar ve antrenmanlar suda devam ediyor. Tüm bu eğitimlerde çocuklara, kürek eğitmenleri ile Galatasaray Kürek Şubesi Menajeri Kamil Selçuk eşlik ediyor. Bir yıl boyunca sürecek derslerin sonunda başarı gösteren çocuklar Galatasaray Kürek Takımı’nda lisanslı kürek sporcusu olma fırsatını yakalayacak.
Küçükçekmece Gölü kenarında bulunan Galatasaray Spor Kulübü’nde uzman eğitmenler tarafından verilen kürek derslerine katılmak için, 2005-2006 ve 2007 doğumlu olmak Küçükçekmece’de ikamet etmek ve kayıt formunu doldurmak gerekiyor.

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