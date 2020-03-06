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Geleceğin mimarları sanatçıların köyünde kerpiç evleri inceledi

KONYA HABERLERİ  | 06.03.2020 13:06 | Son Güncelleme

Konya’da mimarlık ve tasarım eğitimi gören üniversite öğrencileri, Hüyük ilçesinde bulunan sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü’nü ziyaret etti.KTO-Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, yakından görme ve inceleme imkanı bulduğu köyde yaşayan sanatçılarla da tanışıp sohbet etme imkanı buldu.

Konya’da mimarlık ve tasarım eğitimi gören üniversite öğrencileri, Hüyük ilçesinde bulunan sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü’nü ziyaret etti.
KTO-Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, yakından görme ve inceleme imkanı bulduğu köyde yaşayan sanatçılarla da tanışıp sohbet etme imkanı buldu. Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu yönetmen Mehmet Taşdiken, köyü ziyaret eden öğrencilere yerleşim hakkında bilgiler verdi.
Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, Sonsuz Şükran Köyü’nün Türkiye’de geleneksel mimarinin uygulandığı örnek köylerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Konyamızda 10 yıl önce kurulan önemli bir köy. Çünkü, hem yerel mimariyi öncelikle ön plana çıkaran, yerel mimarinin bugünkü ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış örnek yerleşim merkezlerinden bir tanesidir" dedi.
Sonsuz Şükran Köyü’nde sanatçıların yoğun olarak yaşadığını hatırlatan Prof. Dr. Çınar, ziyaretlerine ilişkin şunları kaydetti:
"Biz de Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizin öğrencileriyle birlikte bu yıl dönem sonu çalışma için bu alanı seçmiş bulunmaktayız. Bulunduğumuz köyde zaman zaman pek çok etkinlikler yapılıyor. Biz de öğrencilerimizle bu etkinliklere katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz de burada hem gelenekselle karşılaşıyor, tanımış oluyorlar. Geleneksel mimariyi yerinde görmüş oluyorlar. Yörenin tabii en önemli özelliği doğal kerpiçle yapılmış evleri barındıran bir bölge olması. Öğrencilerimiz bu genç yaşlarda, öğrenim hayatı içerisinde yerel mimari ile yerel kültürle, yöre insanıyla burada tanışma imkanı buluyor. Bu anlamda burada olmaktan çok mutluyuz. Bu köyü kuran Mehmet Taşdiken ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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