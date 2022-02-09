YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Geleceğin mucitlerini yetiştirecek "Bilim Pursaklar" atölyelerinde eğitim başladı

Geleceğin mucitlerini yetiştirecek "Bilim Pursaklar" atölyelerinde eğitim başladı

09.02.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleceğin mucitlerini yetiştirecek "Bilim Pursaklar" atölyelerinde eğitim başladı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından yürütülen "Bilim Pursaklar" adlı proje kapsamında açılan dene yap ve bilim atölyelerinde eğitimlere başlandı.

Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki "Astronomi ve Havacılık", "Uzay", "Doğa Bilimleri", "Girişim", "Matematik", "Tasarım" ve "Teknoloji" atölyelerinde uygulamalı eğitimler ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, öğrencilerin dokunarak ve deneyerek kendi başlarına bu kavramları keşfetmeleri hedefleniyor.

Atölyeleri ziyaret ederek eğitmenlere ve öğrencilere başarılar dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AA muhabirine, bilim ve teknoloji ile üreten bir gençlik hedeflediklerini söyledi.

Pursaklar Belediyesi olarak bu konuda üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Çetin, şu bilgileri paylaştı:

"6 Bilim Pursaklar atölyemiz, bir dene yap atölyemiz var. İki atölyenin bir arada olduğu tek yer Pursaklar. Dene yap atölyemiz sadece Pursaklar'daki öğrencilere değil aynı zamanda Ankara'daki tüm öğrencilere hizmet verecek. Ankara geneli yapılacak merkezi sistem sınavında başarılı olan tüm öğrenciler burada 3 yıl süre ile eğitim görecekler. Bilim Pursaklar atölyelerimizden 6 ila 14 yaş grubunda ilçemizde okuyan tüm öğrenciler yararlanabilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol çerçevesinde okullarımızdaki tüm öğrencileri taşıma sistemi ile buraya getirerek gösteriyoruz. İlgisi, heyecanı, yeteneği olan öğrencilere de hafta sonu eğitimlerimiz oluyor."

Çetin, geleceğin mucitlerine çorba ikramı ile üniversiteye hazırlık kitapları desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısıAşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısı
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulunduÇeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ankara Pursaklar

Ankara Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
13:08
İkindi
15:59
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bildiklerinizi unutun! Çok konuşulacak sonuçlar

Bildiklerinizi unutun! Çok konuşulacak sonuçlar

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.