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Geleceğin mühendislerinin tercihi açık ara İzmir Ekonomi Üniversitesi

İZMİR HABERLERİ  | 31.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesinin bölümleri, en çok tercih edilen mühendislik lisans bölümleri arasında yer aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesinin bölümleri, en çok tercih edilen mühendislik lisans bölümleri arasında yer aldı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, "Mühendislik öğrencilerimizin iş bulma oranları yüzde 100’e yakın. Bu oranlar da gençlerimizin tercihlerini etkiliyor ve bizim üniversitemizi tercih ediyorlar" dedi.
Geleceğin mühendisleri, lisans eğitimlerini İzmir Ekonomi Üniversitesinde almayı tercih ediyor. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Atlas Klavuzu’na göre en çok tercih edilen mühendislik lisans bölümleri arasında İEÜ Yazılım Mühendisliği ikinci, Biyomedikal Mühendisliği dördüncü, İnşaat Mühendisliği ilk onda yer aldı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, sektörlerin mühendislik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeni teknolojileri geliştirecek gençler yetiştirdiklerini, öğrencilerin bu farklılığı göz önünde bulundurarak İzmir Ekonomi Üniversitesini tercih ettiğini vurguladı. Öğrencilerin, öğretimleri boyunca sektörlerle içi içe olmaları için; Türkiye’de üniversite şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir modelini geliştirdiklerini, eğitim programlarını iş insanlarının ve gençlerin beklentileri doğrultusunda oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Aşkar, “19. yılını kutladığımız üniversitemiz, her yıl artan öğrenci sayısı ile Ege Bölgesinin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olmanın haklı gururunu yaşıyor. Özgün mühendislik eğitimimizle öğrencilerimiz; bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yeni buluşlar yapan akademisyenlerimizin rehberliğinde küresel yarışa bir adım önde başlıyorlar. Ülkemizin kalkınmasında mühendislik dalları bugüne kadar çok önemli bir rol oynadılar. Bu durum devam edecek ve geleceğin meslekleri arasında mühendislik bölümleri üst sıralardaki yerini korumaya devam edecek. Mühendislik öğrencilerimizin iş bulma oranları yüzde yüze yakın. Bu oranlar da gençlerimizin tercihlerini etkiliyor ve bizim üniversitemizi tercih ediyorlar” diye konuştu.

“Yenilikçi ve girişimci gençler yetiştiriyoruz”
Üniversitede, bilgisayar, biyomedikal, elektrik-elektronik, endüstri, gıda, genetik ve biyomühendislik, havacılık ve uzay, inşaat, makine, mekatronik ve yazılım mühendisliği eğitimleri verildiğini vurgulayan Prof. Dr. Aşkar, şunları söyledi: “Öğrencilerimiz tamamen İngilizce eğitim alıyor. Bu hem yurt dışında çalışıp farklı deneyimlere sahip olabilmelerine hem de alanlarında yaşanan gelişmeleri dünyadan geri kalmadan takip edebilmelerine olanak sağlıyor. Uygulamalı mühendislik dersleri için çok iyi laboratuvarlar kurduk. Gençlerimiz tarafından tercih edilmemizde bu olanakların büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Amacımız; dünyanın her yerinde çalışabilecek, yenilikçi fikirleriyle girişimci olacak mezunlar yetiştirmektir.”

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