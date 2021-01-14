YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarına online eğitim

Geleceğin olimpiyat şampiyonlarına online eğitim

14.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Manisa’daki taramadan geçip başarılı olan öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Manisa’daki taramadan geçip başarılı olan öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor.

Manisa’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Manisa’daki taramadan geçip başarılı olan öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Manisa’daki taramadan geçip başarılı olan öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor. Manisa’da 2018 ve 2019 yılında 23 bin 997 öğrenci yetenek taramasından geçti. Bu kapsamda Manisa merkez ve 17 ilçede seçilen toplam 493 öğrenci, 35 uzman antrenör eşliğinde online olarak eğitimlerine devam ediyor. Çalışmaların olumlu ve verimli ilerlediğini belirten
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının sahaya ineceği günleri heyecanla beklediklerini söyledi. Salgın koşullarına göre hareket ettiklerinin altını çizen Öztürk, "Projede keşfedilen yetenekli çocuklarımızın dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinden olumsuz etkilenmemeleri ve fiziki özelliklerini koruyabilmeleri amacıyla çalışmalarımız uzaktan online olarak devam etmektedir. Yetenekli çocuklarımız, Bakanlığımız tarafından hazırlanan program çerçevesinde çalışarak sahaya inecekleri günü bekliyorlar. Taramadan başarıyla geçen çocuklarımız, bilim kurulunun yönlendirmeleri neticesinde branşlara ayrılacak ve bu branşlarda eğitim gördükten sonra milli takıma ve oradan da olimpiyatlara gidebilecekler. Bu projedeki amacımız ülke sporuna yeni yetenekler kazandırmakla birlikte çocuklarımıza sporu sevdirmektir" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:20
Öğle
13:24
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:40

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Aksakal Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Turgutlu
Sevenler Eczanesi
Turgutlu
Serap Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Başkan Ergün altyapı çalışmaları ile ilgili son durumu paylaştı

Başkan Ergün altyapı çalışmaları ile ilgili son durumu paylaştı

Erişilebilir Ders Metaryali Eğitim Serisi tanıtıldı

Erişilebilir Ders Metaryali Eğitim Serisi tanıtıldı

Manisa’da 2021 yılında da yatırımlar hız kesmeyecek

Manisa’da 2021 yılında da yatırımlar hız kesmeyecek

Saruhanlı’ya kapalı servis bekleme kabinleri yapılacak

Saruhanlı’ya kapalı servis bekleme kabinleri yapılacak

Salihli’de ilk aşı başhekim yardımcısına yapıldı

Salihli’de ilk aşı başhekim yardımcısına yapıldı

Alaşehir’de ilk aşı İlçe Sağlık Müdürüne yapıldı

Alaşehir’de ilk aşı İlçe Sağlık Müdürüne yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.