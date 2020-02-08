YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Geleceğin programlama dili eğitimi Başakşehir’de

Geleceğin programlama dili eğitimi Başakşehir’de

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.02.2020 18:44 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.

Geleceğin programlama dili eğitimi Başakşehir’de

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Dünyadaki en popüler ilk dört programlama dili arasında yer alan Python programına ilişkin eğitime Başakşehirli gençler yoğun ilgi gösterdi.
Dünyadaki en popüler ilk dört programlama dili arasında yer alan Python programlama dili eğitimi, Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde başlatıldı. Programlama dili Python’u öğrenmek isteyen 200’den fazla genç başvuru yaptı. Kabul edilen 40 kişi için eğitim süreci başladı. Çoğu öğrenci olan katılımcılar, günümüzde yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data gibi birçok dalda uygulama geliştiren Python programlama dilini öğrenmek için anlatılanları dikkatle dinledi.
Python programlama dili eğitimini veren yazılım mühendisi Hasan Coşkun, eğitimin iş hayatında birçok alanda gençlere yararlı olacağını ifade etti. Eğitimin amacının program dilini öğrendikten sonra yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, görüntü işleme ve veri analizi alanlarında kullanılabileceğini söyledi. Coşkun, eğitime katılan öğrenciler de programlama dilinin kariyerlerinde önemli bir basamak olacağını, bu eğitimi tamamlayınca işlerinin kolaylaşacağını belirtti. Rekor sayıda başvuru sonucunda kabul edilen katılımcılara 32 saatlik eğitim verilecek.

Geleceğin programlama dili eğitimi Başakşehir’de

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor

Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:23
İkindi
16:09
Akşam
18:35
Yatsı
19:56

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.