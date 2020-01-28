YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Geleceğin sağlıkçıları yaşlıların şifa umudu oldu

Geleceğin sağlıkçıları yaşlıların şifa umudu oldu

AĞRI HABERLERİ  | 28.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

Gelecekte acil servisler başta olmak üzere hastanelerdeki çeşitli birimlerde hastaların yardımına koşacak olan Ağrı'nın beyaz önlüklü lise öğrencileri, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sağlık taraması yapıyor - Ziyaret ettikleri evlerdeki yaşlılardan durumu kötü olanları randevu alarak hastanelere yönlendiren fedakar gençler, hem hayır dua alıyor hem de gönüllere dokunuyor - İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: - "Ailelerimizin sağlık problemleri varsa onlarla ilgileniyorlar. Çok basit gibi görünse de onların tansiyon ve kan değerlerini ölçüyorlar. Olumsuz bir sağlık durumu söz konusuysa vatandaşlarımızı hastaneye yönlendiriyoruz ya da biz yardımcı oluyoruz" - Öğrencilerden Havva Avrancı: - "Hiç tanımadığımız insanların evlerine giderek onları tanıyıp sağlık durumlarını öğrenmek bizi daha çok gururlandırıyor"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Bölümü öğrencileri, kentteki yaşlıları evlerinde ziyaret edip sağlık taramasından geçiriyor.

Gelecekte acil servisler başta olmak üzere hastanelerdeki çeşitli birimlerde hastaların yardımına koşacak olan liseliler, okulda başlatılan çalışma kapsamında ildeki yaşlı ve hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşları tespit edip, evlerine gidiyor.

Bu sayede okulda öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulan öğrenciler, gittikleri evlerde yaşlıların tansiyonlarını ölçüp, kan ve şeker değerlerine de bakarak sağlık taraması yapıyor.

- Randevularını alarak hastanelere de yönlendiriyorlar

Bugüne kadar 4 mahallede çok sayıda kişiyi ziyaret ederek sağlık taramalarını yapan beyaz önlüklü öğrenciler, bir yandan da onlarla sohbet edip yalnızlıklarını gideriyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentte ev ev dolaşan öğrenciler, sağlık taraması yaptıkları yaşlılardan durumu kötü olanlar için de randevu alarak hastanelere yönlendiriyor.

Gittikleri evlerde bir yandan sağlık taraması yapan bir yandan da yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, hem hayır dua alıyor hem de gönüllere dokunuyor.

- Hem iş tecrübesi kazanıyorlar hem de insanlara yardımcı oluyorlar

Öğrencilerle birlikte yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çok güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Öğrencilerin daha çok dezavantajlı durumdaki mahallelerde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ettiğini ve bundan dolayı herkesin mutlu olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Ailelerimizin sağlık problemleri varsa onlarla ilgileniyorlar. Çok basit gibi görünse de onların tansiyon ve kan değerlerini ölçüyorlar. Olumsuz bir sağlık durumu söz konusuysa vatandaşlarımızı hastaneye yönlendiriyoruz ya da biz yardımcı oluyoruz. Arkadaşlarımız bu şekilde hem sağlık taraması yapıyor hem de onlar aynı zamanda hemşire adayları olduğu için şimdiden tecrübe kazanıyor. Bu projeyi Ağrı genelindeki bütün mahallelerde yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarında bizler de destek olmak istiyoruz. Arkadaşlarımızın bu sağlık hizmetlerini evlerine kadar götürüyor olmaları bizim için mutluluk ve onur verici."

Sağlık taraması yapılan vatandaşlardan 85 yaşındaki Zeki Sakar, öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ve moral bulduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşlılardan Hanım Canpolat ise öğrencilerin şeker ile tansiyon değerlerini ölçtüğünü ve onlarla sohbet edip vakit geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilerden Havva Avrancı da yaşlılarla bu şekilde ilgilenmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Yaşlı vatandaşlar bizim yakınımız ya da tanıdığımız değil. Hiç tanımadığımız insanların evlerine giderek onları tanıyıp sağlık durumlarını öğrenmek bizi daha çok gururlandırıyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ağrı Vefaspor’un rakipleri belli olduAğrı Vefaspor’un rakipleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı beyaz önlüklü Lise Öğrenciler Sağlık taraması Yaşlı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Aydın’da şaşırtan kaza

Aydın’da şaşırtan kaza

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Ağrı Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:26
İkindi
15:04
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Ağrı Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Demir Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Sahın Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Okan Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni bina

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni bina

35 Yıllık Ustanın İsyanı: "hazır Semaver Ve Mangal Alıyorlar"

35 Yıllık Ustanın İsyanı: "hazır Semaver Ve Mangal Alıyorlar"

Ziraat Mühendisi Kalorifer Kazanı Üretti

Ziraat Mühendisi Kalorifer Kazanı Üretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.