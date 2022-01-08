Geleceğin şefleri yaptıkları yemeklerle 10 madalya kazandı

SITKI YILDIZ - Yalova'da Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, özel tariflerle hazırladıkları yemek ve tatlılarla 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yarışmasında 6'sı altın 10 madalya kazandı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından 22-25 Aralık 2021'de düzenlenen yarışmaya katılan öğrenciler, kendilerine ait tariflerle başarı elde etti.

Şef adayı gençler, turizm ve otelcilik alanında eleman yetiştirmek için kurulan okullarının verdiği eğitim ve ödüllü usta aşçılarından aldıkları derslerle ortaya koydukları birbirinden farklı lezzetleri yeniden yaptı. Uygulama Oteli mutfağında ödül alan tatları yarışma heyecanıyla bir kez daha hazırlayan öğrenciler, aldıkları madalyalarla hem aileleri hem de okulun iftihar kaynağı oldu.

- "Öğrencilerin bu heyecanı yaşaması önemli"

Okul müdürü Mesut Demirci, AA muhabirine, turizm ve otelcilik alanında öğrencilere en iyi eğitimi vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kovid-19 sürecinde yapılan yarışmaya katıldıklarını, amaçlarının öğrencileri yarıştırmaktan ziyade yeteneklerini ortaya koymalarına fırsat vermek olduğunu belirten Demirci, "Öğrencilerin bu heyecanı yaşaması, farklı bir ortama girmesi, farklı ülkelerden gelen insanlarla tanışması çok önemli. Geleceğin aşçılarını yetiştiren bir okul olarak bu tür yarışmalara sürekli katılıyoruz. Bu madalyalara aslında alışkınız. Yılın en iyi lisesi dalında iki kategoride 6 altın, 4 bronz madalya aldık. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Muhammed Eren Yaşar ise "Yaklaşık 50 ülkenin katıldığı bir yarışmaydı. Ben ve arkadaşlarım yılın en lisesi kategorisinde katıldık. Altın madalya kazandık. Çok mutluyuz. Ispanak yatağında narenciye soslu levrek sarma ile katıldım. Altın madalya kazanmayı bekliyordum. Çünkü çok çalıştık. Başta okulumuz, müdürümüz ve hocalarımızın çok büyük desteği oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bu benim kendi tarifim"

Yarışmaya katılan öğrencilerden Ufuk Can Şafak da sevdikleri işi yaptıkları için okulun da kendilerine ayrıcalık kattığını dile getirerek, "Bize her imkanı sağlıyorlar. Yarışmada altın madalya kazandım. Çok güzel bir şey. Yarışmaya 'ananas yuvasında karidesli linguine' ile katıldım. Bu benim kendi tarifim. Jürinin önüne gittiğinde anlamadılar ne olduğunu. Beni çağırdılar ve yüz ifadelerinden beğendiklerini anladım." şeklinde konuştu.

Alihan Kuzu da "balkabaklı burçak kırıntıları eşliğinde peynir tatlısı" ile yarışmada yer aldığını, ileride çok ünlü bir şef olmayı hayal ettiğini aktardı.

Son sınıf öğrencisi Sudenur Aydın da gece gündüz çalışarak altın madalya hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Ustalarımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular ve desteklerini esirgemediler. Ben 'vişne soslu risotto yatağında kuzu pirzola dolması' yemeğimle katıldım. Hazırlayıp jürinin önüne götürdüğüm anlar çok heyecanlıydı. Olumlu yorumlar yaptılar. İyi ki bu okula gelmişim diyorum. Biraz yorucu bir meslek ama insanı kendine aşık ediyor. Eğlenerek yapıyorsunuz. İleride iş yerim olmasını ve ailemle orayı işletmeyi istiyorum."

