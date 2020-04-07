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"Geleceğin sektörü sağlık teknolojisi olacak"

İZMİR HABERLERİ  | 07.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojisi geleceğin en önemli sektörü olarak karşımızda olacak" dedi.Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, korona virüsü nedeniyle zorlu süreçte sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Gününü kutladı.Kubba, "Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlığın hiçbir zamanda olmadığı kadar önemli bir sektör haline geldiğini görüyoruz" dedi."Geleceğin sektörü sağlık teknolojisi olacak" diyen Kubba, şöyle devam etti:"120 nanometrelik bir virüs, tüm dünyayı yeniden yapılandırıyor.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojisi geleceğin en önemli sektörü olarak karşımızda olacak" dedi.
Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, korona virüsü nedeniyle zorlu süreçte sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Gününü kutladı.
Kubba, "Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlığın hiçbir zamanda olmadığı kadar önemli bir sektör haline geldiğini görüyoruz" dedi.
"Geleceğin sektörü sağlık teknolojisi olacak" diyen Kubba, şöyle devam etti:
"120 nanometrelik bir virüs, tüm dünyayı yeniden yapılandırıyor. İnsanlık evlerine hapsolmuş durumda. Tüm sağlık çalışanları da hastalığın tedavisi ile ilgili olarak cansiperane çalışmakta. Bu virüsü ve salgını geride bırakacağımız günler uzak değil. O günler geldiğinde birçok sektörün yok olduğunu ve dünyanın da yeniden yapılandığını göreceğiz; ama somut bir gerçeklik hep karşımızda duracak. Kanuni Sultan Süleyman’ın yüzyıllar önce söylediği gibi ’Olmaya devlet cihanda, bir nefeslik sıhhat gibi’. Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojisi geleceğin en önemli sektörü olarak karşımızda olacak."

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İzmir Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
13:19
İkindi
16:55
Akşam
19:47
Yatsı
21:06

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Melek Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
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