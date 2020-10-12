Geleceğin teknolojilerini tüketiciler belirliyor

İSTANBUL (AA) - Edenred Türkiye Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) Göksel Marangoz, "Yapay zeka uygulamalarının güçlenmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde Chatbot uygulamaları ve robotik otomasyon teknolojilerinde bir devrim yaşayacak ve her yerde karşımıza çıkmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant Edenred, sunduğu çözümleriyle şirket, kurum ve son kullanıcıların dijital ödeme yöntemlerine geçişini kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye CIO'su Göksel Marangoz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ödeme yöntemlerinin hızla mobile evrildiğini belirtti.

Marangoz, mobil yöntemlere hızlı adaptasyon anlamında Türkiye’nin birçok gelişmiş ülkeye göre fark yarattığını ifade ederek, geleceğin teknolojisini düşünüldüğü gibi dev teknoloji şirketlerinin değil, tüketicilerin belirleyeceğini ve bugün yapılan alışılagelmiş rutin işlerin Z kuşağı ile birlikte tarihe karışacağına işaret etti.

Teknolojinin finans sektörüne olan etkisinin ödeme sistemlerinin gelecekte bambaşka bir boyuta geçeceğinin göstergesi olduğunu belirten Marangoz, “Günümüzde kullanıcıların güvenlik endişeleri nedeniyle biyometrik ödeme sistemlerine ilgi arttı. Mobil cihazlarda yer alan parmak izi güvenlik sistemleri şifrelerin yerini alırken, bir müddet sonra retina, yüz tanıma sistemlerini daha fazla kullanır olacağız. Ödeme sistemleri güvenlik sistemlerinin de paralel olarak gelişmesiyle birlikte hızla mobilleşiyor. Tüketicinin beklentisi de bu yönde. Türkiye’deki iyi örneklere baktığımızda, bu anlamda dünyanın pek çok ülkesinden ileride olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.