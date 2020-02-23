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Geleceğin ustaları Şahinbey’de yetişecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi, İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Şahinbey Oto Sanayi Sitesi’ndeki sosyal donatı alanında yeni ustaların yetişmesi için iş birliği protokolü imzalandı.Eğitime önemli destekler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, önemli bir protokole daha imza attı.

Geleceğin ustaları Şahinbey’de yetişecek

Şahinbey Belediyesi, İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Şahinbey Oto Sanayi Sitesi’ndeki sosyal donatı alanında yeni ustaların yetişmesi için iş birliği protokolü imzalandı.
Eğitime önemli destekler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, önemli bir protokole daha imza attı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey Oto Sanayi Sitesi içerisindeki sosyal donatı alanında yeni ustaların yetişmesi için protokol imzaladı.
“Eğitim desteğimiz devam ediyor”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ara elaman ihtiyacının karşılanması yönünde önemli bir proje olduğunu belirterek, “Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde eğitime yönelik faaliyetlerimize devam ediyoruz. İmzaladığımız bu protokolle bu çalışmalara bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Şahinbey Belediyemizin yaptırdığı Şahinbey Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 32 derslikli binamızı Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis ettik. Şahinbey Sanayi Sitemizin içerisindeki iş yerlerimizin de ihtiyacı olan ara eleman konusunda eğitim verilecek. Öğrenciler haftada bir gün buraya gelip eğitim gördükten sonra kalan günlerinde ise iş yerlerinde staj yapmak suretiyle okullarına devam etmiş olacaklar. Burada aldıkları eğitim sonrasında lise diploması alırken aynı zamanda meslek sahibi de olacaklar. Böylelikle ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacına da ciddi bir katkı sağlanmış olacak. Bu projeye desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe’ye ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdal Kılınç’a teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
“Üç yıllık bir proje”
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey Belediyesi ile çok önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyemiz ile yapmış olduğumuz bu protokolle Şahinbey Oto Sanayi Sitemizde bulunan 32 derslik alanın devrini imzaladık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun meslek eğitimi ile ilgili yapmış olduğu bu çalışma esnafımızın kanayan yarasına merhem olacak. Bu proje için kendisine teşekkür ediyorum. Bu mesleki eğitim merkezinin sanayinin içerisinde olması ayrı bir önem taşıyor. Haftanın 1 günü bu kuruma gelip ders alacak olan öğrenciler diğer zamanlarda sanayinin içerisindeki ustaların yanında meslek öğrenecekler. Toplamda 3 yıllık bir program. Buraya eğitime gelenlerin sigortasını 9. Sınıftan itibaren başlatıyoruz ve ücrette vereceğiz. Bu süre içerisinde ders gören öğrenciler normal liseden mezun olmuş gibi belge alacaklar” diye konuştu.

Geleceğin ustaları Şahinbey’de yetişecek

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