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Geleceğin yıldızları Hereke’den yetişecek

13.01.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Gençler Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya alan Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü sporcularını tebrik eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Geleceğin yıldızları Hereke’den yetişecek” dedi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü’nü ziyaret etti, Gençler Türkiye Şampiyonası’nda küçük erkeklerde altın madalya alan sporcuları tebrik etti.

Gençler Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya alan Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü sporcularını tebrik eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Geleceğin yıldızları Hereke’den yetişecek” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü’nü ziyaret etti, Gençler Türkiye Şampiyonası’nda küçük erkeklerde altın madalya alan sporcuları tebrik etti. Başkan Yardımcıları ve kulüp yöneticileri ile birlikte tesisleri ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, genç sporcularla da sohbet etti. Gençler Türkiye Şampiyonası’nda küçük erkeklerde şampiyon olan sporculara, “Çıta yüksek. Sizlerden dünya dereceleri bekliyoruz” dedi
Hereke’nin kürek sporunda bir marka olduğunu belirten Başkan Söğüt, “Amatör spor kulüplerine desteklerimizi her yıl arttırıyoruz. Gençlerimizi sadece futbol, basketbol değil, farklı branşlara da yönlendiren kulüplerimizin de hayatta kalması ve daha iyi şartlarda çalışma imkanı sağlamak adına da desteklerimiz oluyor. Amatör sporlarda Körfez’in geldiği aşama gerçek anlamda bir başarı hikayesidir. Körfez’e kapalı spor salonu kazandırırken, mahalli tesislerle de çocuklarımızın spor yapma imkânlarını çoğaltıyoruz. Kürek kulübümüzün bulunduğu bölgede Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sahil düzenlemesi yapıyoruz. Kürek Kulübü Meydanı oluşturacağız. Spor yapan gençlerimiz daha güzel bir alana kavuşacak. Dediğim gibi, sizlerin daha iyi şartlarda gelişmesi ve eğitimlerinizi almanız için bizler gerekli desteği her zaman sunacağız” dedi.
Sporcuların başarısını kutlayan Söğüt, “Gençlerimiz aldıkları şampiyonluk ile çıtayı çok yukarı çekti. Eminim daha çok çalışarak dünya dereceleri de elde edeceklerdir. Kürek Kulübümüzü ve sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Daha güzel başarılar için sporcularımızın ihtiyaç duyacağı malzeme farklı imkânları sağlamada üzerimize düşeni de yapacağız” diye konuştu.
Başkan Söğüt daha sonra BAL Ligi’nde mücadele edecek olan Hereke Yıldızspor’un idmanını ziyaret etti. Hereke Yıldızspor Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Başkan Yardımcısı Faruk Denli’nin de katıldığı ziyarette ilk olarak teknik direktör Yusuf Örengül ve ekibiyle sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "2021 yılı Körfez için bir spora yatırım yılı olacak Tek tek ihalelerimizi gerçekleştirerek spor tesisi sayımızı arttıracağız. Mahalli spor tesislerimiz dışında ilçemize bir kapalı spor salonu da kazandırdık, çalışmalar kısa sürede başlayacak. İlimtepe bölgesinde Millet Bahçesi içerisinde de çok güzel tesisler olacak. Yani kısaca Körfez ilçemizde mevcut sahalarımıza ilave birçok saha daha eklendiğinde artık saha problemi yaşamayacağız. Çocuklarımız evlerinden yürüyerek en yakındaki spor tesislerine ulaşabilecek. Spor anlamında başarılı keyifli bir dönem yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

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