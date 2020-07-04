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Geleceğini yıldızları yetişiyor

BİLECİK HABERLERİ  | 04.07.2020 15:08 | Son Güncelleme

Bilecik 2.

Bilecik 2. Amatör Lig temsilcisi Kınıkspor yönetimi altyapıya büyük önem verirken, ileride A takımda futbolcu sıkıntısı yaşanmayacağı bildirildi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü temsil eden Kınıkspor bu yıl Bilecik 2. Amatör Lig’de mücadele edecekti. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından yöneticiler altyapıya büyük önem vermeye başladı. Köydeki yaşları 7 ile 15 arasında değişen futbolcu adayları geleceğin futbolcusu olarak görülüyor. Antrenmana katılan köy sakinlerinden İlhan Şentürk, altyapıda mücadele eden çocuklara Kınıkspor’un formasını hediye etti.

"İnşallah buradaki öğrenci çocuklarımız ileride Kınıkspor’da forma giyecekler"
Küçük sporcuları antrenmanlarda çalıştıran Kınıkspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Korkut, “Kınıkspor altyapı antrenmanlarımız devam ediyor. Bu süreçte yardımlarını esirgemeyen eski sporcumuz ve köylümüz İlhan Şentürk, genç sporcularımıza forma ve şort hediye etti kendisine kulübümüz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki öğrenci çocuklarımız ileride Kınıkspor’da forma giyecekler. Hepsine başarılar dilerim” dedi.

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