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  4. Gelecek için 5 kıtadan 100 karikatür

Gelecek için 5 kıtadan 100 karikatür

İZMİR HABERLERİ  | 05.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında iklim kriziyle ilgili 100 eseri bir araya getiren uluslararası bir karikatür sergisine ev sahipliği yapıyor."Gelecek için Karikatürler" sergisi İzmir’e geliyor.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında iklim kriziyle ilgili 100 eseri bir araya getiren uluslararası bir karikatür sergisine ev sahipliği yapıyor.
"Gelecek için Karikatürler" sergisi İzmir’e geliyor. Dünyayı gezmesi planlanan serginin durağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi olacak. İlki Almanya’nın Dortmund kentinde açılan uluslararası sergi, 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında İzmirlilerle buluşacak. Sergi, iklim krizine dikkat çekmek için İsveçli iklim eylemcisi Greta Thunberg’in cuma günleri okulu boykot ederek İsveç parlamentosunun önünde yaptığı "Gelecek için Cuma" eyleminden esinle kurgulandı.

“Mona Greta”
Sergide 5 kıta otuz beş ülkeden 100 karikatür bulunuyor. Karikatürler iklim krizine, çevre kirliliğine, denizdeki plastik yığınlarına, çöp dağlarına ve trafik karmaşasına dikkat çekiyor. Serginin afişi “Mona Greta" karikatürist Bernd Pohlenz tarafından tasarlandı. Sanatçı, hümanist ve doğa bilimci Leonardo da Vinci’nin ünlü resmi Mona Lisa ile Thunberg’in portresini birleştirdi.

Sergi nasıl doğdu?
İklim eylemcisi Greta Thunberg, "Gelecek için Cuma" eylemiyle 2019’da dünyanın gündemine oturmayı başardı. Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede Thunberg’e destek eylemleri düzenlendi. Dortmund Belediyesi de bu eylemleri destekleyenler arasındaydı. "Gelecek için Karikatürler" sergisi de bu destek kapsamında doğdu. Belediye, Berlinli dünyanın en büyük online karikatür arşivi toonpool.com ve karikatürist Bernd Pohlenz ile işbirliği yaparak 120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatürü seçti. Seçki "Gelecek için Karikatürler" başlığı altında toplanarak uluslararası bir sergiye dönüştürüldü.

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İzmir Namaz Vakitleri 5 Ocak Pazar

İmsak
06:54
Sabah
08:22
Öğle
13:21
İkindi
15:50
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Pazar

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
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