Gelecek için 5 kıtadan 100 karikatür

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında iklim kriziyle ilgili 100 eseri bir araya getiren uluslararası bir karikatür sergisine ev sahipliği yapıyor.

"Gelecek için Karikatürler" sergisi İzmir’e geliyor. Dünyayı gezmesi planlanan serginin durağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi olacak. İlki Almanya’nın Dortmund kentinde açılan uluslararası sergi, 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında İzmirlilerle buluşacak. Sergi, iklim krizine dikkat çekmek için İsveçli iklim eylemcisi Greta Thunberg’in cuma günleri okulu boykot ederek İsveç parlamentosunun önünde yaptığı "Gelecek için Cuma" eyleminden esinle kurgulandı.

“Mona Greta”

Sergide 5 kıta otuz beş ülkeden 100 karikatür bulunuyor. Karikatürler iklim krizine, çevre kirliliğine, denizdeki plastik yığınlarına, çöp dağlarına ve trafik karmaşasına dikkat çekiyor. Serginin afişi “Mona Greta" karikatürist Bernd Pohlenz tarafından tasarlandı. Sanatçı, hümanist ve doğa bilimci Leonardo da Vinci’nin ünlü resmi Mona Lisa ile Thunberg’in portresini birleştirdi.