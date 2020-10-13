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Gelecek nesiller pırıl pırıl gülsün diye

ANKARA HABERLERİ  | 13.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Enver Bektaş İlköğretim Okulu ve Karagedik Ercan Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.Öğrencilere; diş fırçası, diş macunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı tek kullanımlık sabun dağıtan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bu sabunların nasıl kullanılacağını da anlattı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Enver Bektaş İlköğretim Okulu ve Karagedik Ercan Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.
Öğrencilere; diş fırçası, diş macunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı tek kullanımlık sabun dağıtan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bu sabunların nasıl kullanılacağını da anlattı. "Sağlıklı gülüşler sağlıklı dişlerle başlar" sloganı ile hareket ettiklerini açıklayan Ramazan Şimşek “Bugün hijyen kurallarını çocuklarımıza anlattık. Hiçbirimiz unutmamalıyız ki sağlıklı gülüşler, sağlıklı dişlerle başlar. Amacımız, geleceğimizin temelleri olan çocuklarımıza ağız ile diş sağlığını ve özellikle diş fırçalamasını sevdirmek bu işlemi alışkanlığa dönüştürmek. Çocuklarımıza sağlıklı yaşam bilinci aşılamak ileri yaşlardaki davranışları için büyük önem taşıyor. Bundan sonra da bu gaye ile Gölbaşı ilçe sınırlarımızda bulunan bütün okullarımıza ve öğrencilerimize ulaşacağız" dedi.

Tek kullanımlık sabunlar ile el temizliğine dikkat çekildi
Dağıttıkları tek kullanımlık sabunlar ile salgın sürecindeki el yıkama alışkanlığına da vurgu yapılan etkinlikte, çocuklara el yıkama teknikleri de gösterildi. “20 saniye ellerimizi yıkamak bizi mikroplardan korur” diyen Başkan Şimşek, çocuklara sosyal mesafe kuralları ile ilgili de hatırlatmada bulundu.

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