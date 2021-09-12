YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

12.09.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulundu.

Partisince kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Davutoğlu, Kulp, Hani ve Lice ilçelerini ziyaret ettiğini, tekrar kente geleceğini ve diğer ilçeleri de ziyaret edeceğini belirtti. Diyarbakır'ın Türkiye'de siyasette odak şehirlerinden olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu kez ziyareti 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne denk getirmek istedik. O yıllarda üniversite çağlarındaydık. Farklı görüşlere mensup gençler önce birbirleriyle çatıştırıldı. Çok büyük acılar yaşadık ve arkadaşlarımızı kaybettik. 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü. Bütün özgürlükler askıya alındı. Partiler kapatıldı. Bu acılardan hemen herkesin nasiplendiği tarihte en çok da Diyarbakır hapishanesi böyle karanlık bir dönemin sembolü haline geldi. İnsan onuru ayaklar altına alındı."

Davutoğlu, insan onuruna dayanan, her vatandaşın ana dilini, kimliğini reddetmeyen bir anlayışla yolsuzluk ve yoksulluğa karşı mücadele eden temiz bir siyaset için partilerini kurduklarını ifade etti.

Daha sonra Davutoğlu, 12 Eylül darbesinin 41. yılı dolayısıyla merkez Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yaparak, o dönemde yapılan işkenceleri kınadı.

İlçenin Emek Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Davutoğlu vatandaşlarla da görüştü. Ziyaret ettiği bir fırında Davutoğlu'na çörek ikram edilirken, bazı vatandaşlar da yüksek geldiği gerekçesiyle elektrik faturalarını gösterdi.

Davutoğlu, partisinin merkez Kayapınar ve Bağlar ilçe başkanlıkları binasının açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyorBingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazar

İmsak
04:29
Sabah
05:51
Öğle
12:21
İkindi
15:53
Akşam
18:40
Yatsı
19:57

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazar

Dağkapı Eczanesi
Sur
Güneydoğu Eczanesi
Yenisehir
Dinç Eczanesi
Baglar
Bağlar Eczanesi
Baglar
Öncü Eczanesi
Baglar
Ece Eczanesi
Kayapinar
Çiğdem Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.